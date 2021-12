Putin in Lukašenko združila moči tudi pri hokeju

Voditelja Rusije in Belorusije Vladimir Putin in Aleksander Lukašenko sta se v sredo sestala na dvostranskih pogovorih v ruskem St. Peterburgu, kjer je dan prej potekalo srečanje voditeljev držav, ki so bile nekoč del Sovjetske zveze, med katerimi je bila tudi Belorusija.