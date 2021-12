Samo milijon nas je: Prispevek k vladnemu demografskemu načrtu

Kako bomo v desetih letih prišli do treh milijonov, ki so nam jih konec leta tako sproščeno obljubili? Težko. Slovencev je samo milijon. Ostalo so Slovenke. Skupaj dva milijona. Pozoren bralec je zagotovo opazil, da so nam nove Slovence obljubljali samo Slovenci. Za naše potrebe staroveška delitev na Slovence in Slovenke zadošča.