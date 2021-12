Od leta 1985 pa vse do leta 1994 je bil vodja oddelka za hematologijo Medicinske fakultete Brown, ki je del ene najprestižnejših univerz na svetu. Leta 2000 se je upokojil in takrat se je odločil, da bo uresničil svoje mladostne sanje. Spomnil se je, kako je kot mlad fant, ki je mladost preživljal na Dunaju, naravnost požiral knjige Alberta Einsteina in Maxa Plancka ter komaj čakal, da začne študirati fiziko. Vendar se je vse obrnilo na glavo, ko ga je po drugi svetovni vojni družina prepričala, naj se raje odloči za študij medicine. Ko je bil star 70 let, je začel obiskovati predavanja iz fizike na Univerzi Brown, in do leta 2007 je izpolnil vse potrebne pogoje, da se je vpisal na doktorski študij. Uspelo mu je – pred kratkim je namreč Manfred Steiner, ki zdaj živi v ameriški zvezni državi Rhode Island, v starosti 89 let uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo iz fizike. Mladostne sanje, o katerih nikoli ni nehal razmišljati, je tako v resnici končno uresničil. Njegovih besed, da o službi in karieri fizika ne razmišlja, je zagotovo najbolj vesela njegova soproga Sheila, s katero je Manfred poročen že več kot 60 let. Končno bosta lahko več časa prebila skupaj.