»Za nami sta že skoraj dve leti, odkar živimo z virusom, ki ga vsak po svojih najboljših močeh skušamo čim bolj omejiti. Vsi smo precej utrujeni in bi si želeli živeti, kot smo živeli pred tem časom,« je Beovićeva zapisala v poslanici, objavljeni na spletni strani zbornice.

Po njeni oceni je dobra novica, da je v tem trenutku v bolnišnicah in na intenzivni negi nekoliko manj covidnih bolnikov, kot jih je bilo na vrhuncu tega vala. A opozarja, da smo še vedno v precej kritični fazi, ko se to lahko hitro spremeni.

Opomnila je, da imamo za letošnje praznike na voljo več orodij za omejevanje širjenja virusa, kot smo jih imeli lani ob tem času. V enem letu je skoraj 60 odstotkov prebivalcev že prejelo vsaj en odmerek cepiva. Dobra polovica je polno cepljenih. Zelo veliko je zaščitenih tudi že z poživitvenim odmerkom, prav tako je cepljenih veliko prebolevnikov, je navedla.

Poleg tega so po vsej Sloveniji na voljo mesta za testiranje, prav tako so na voljo testi za samotestiranje. »Maske, higiena rok in kašlja, razdalja, zračenje so nam veliko bolj v navadi kot še leto dni nazaj. Vse to nam vliva upanje, da bomo praznike preživeli bolj varno in zato tudi z manj skrbmi, kaj nam praznično druženje in veselje lahko prinese,« meni Beovićeva.

Zaradi nove različice omikron je priporočljivo, da ostanemo čim bolj v svojih mehurčkih. Tudi če smo cepljeni ali preboleli oziroma preboleli in cepljeni proti covidu-19, zdravniki priporočajo, da se nekaj ur pred druženjem testiramo. »Tako bomo kar se da zmanjšali možnost, da bi tistim, s katerimi bomo v tesnejših stikih, predvsem pa starejšim in kroničnim bolnikom, nevede prenesli okužbo,« je pojasnila.

»Prav vsak dan je tudi pravi dan za cepljenje,« je poudarila infektologinja. Cepiva so varna in učinkovita, predvsem zaščitijo pred težjim potekom bolezni. Po vem svetu je bilo do zdaj porabljenih že 8,8 milijarde odmerkov. 3,77 milijarde ljudi pa je polno cepljenih.

Zdravnice in zdravniki vsem želijo, da te predpraznične in praznične dni preživijo lepo, v družbi tistih, ki jih imajo najraje. »Želimo si tudi, da nam leto 2022 prinese zmago nad virusom in bolj sproščeno življenje. Želimo pa si tudi, da nas boj proti virusu ne bi več delil, ampak bi nas združeval v tem, kaj lahko naredimo dobrega drug za drugega,« je pozvala.

Ob tem je zagotovila, da bodo zdravniki ne glede na izjemne izzive tega časa poskrbeli za vse, ki bodo potrebovali njihovo pomoč.