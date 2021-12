Organizatorji so začeli preverjati možnosti za izvedbo tekmovanja v Kranjski Gori in bi si želeli, da bi lisica ostala v Sloveniji. Kot je za STA povedal Srečko Vilar, generalni sekretar Zlate lisice, bo predvidoma jutri znano, ali bo Zlata lisica ostala v Sloveniji ali bo nadomestna lokacija za veleslalomsko in slalomsko tekmo alpskih smučark drugje.

Za zdaj še ni jasno, ali bo prvi januarski konec tedna, 8. in 9. januarja, poligon Podkoren prizorišče dveh tekem za točke svetovnega pokala alpskih smučark, najprej veleslalomske in dan kasneje še slalomske.

Morebitno oviro predstavljajo strogi protokoli za zajezitev okužb s covidom-19. Mednarodna smučarska federacija namreč zahteva, da za zagotovitev varnega tekmovalnega mehurčka v hotelskih nastanitvah ni turistov.

Mayr, ki opravlja funkcijo direktorja tehničnih disciplin svetovnega pokala za ženske, je v Maribor pripotoval neposredno s slaloma v Lienzu, kjer je nadomeščal Petra Gerdola, direktorja ženskih tekem svetovnega pokala, ki je odsoten zaradi okužbe z novim koronavirusom.

»Žal, sneg in vreme ne dopuščata izvedbe tekmovanja v Mariboru,« je pričakovano odločitev sporočil snežni kontrolor. »Celotna situacija je takšna, da 8. in 9. januarja tukaj ni mogoče izvesti tekmovanja za svetovni pokal. Snega na progi ni dovolj, ponekod ga je le nekaj centimetrov, hkrati pa je vremenska napoved še zelo slaba,« je še dejal.

Nazadnje leta 2019

Nazadnje je bila Zlata lisica pod Mariborskim Pohorjem leta 2019, tik pred svetovnim prvenstvom v Areju, na katerem je svoj drugi naslov smukaške svetovne prvakinje slavila Mariborčanka Ilka Štuhec.

V Mariboru je takrat pohorski pokal osvojila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je bila na prvem mestu na obeh preizkušnjah. Prvo mesto na veleslalomu si je razdelila s Slovakinjo Petro Vlhovo, po slalomu pa je bila sama na vrhu.

Nato je sledila selitev lisice na Gorenjsko, kjer je bila na veleslalomskih stopničkah dvakrat domačinka iz Podkorena Meta Hrovat, z dvakrat tretjim mestom lani in nato še letos.

Organizatorji so se v zadnjih dneh trudili z umetnim zasneževanjem, a želene ohladitve ni bilo. Mariborski organizatorji so velike upe polagali v alternativno traso tekmovalne proge, tako imenovano različico B, med vrhom Habakuka in Trikotno jaso, ki bi bila primerna za izvedbo tekem svetovnega pokala v primeru pomanjkanja snega v dolini.

»Alternativna proga letos še ne pride v poštev,« je sredi decembra za STA povedal vodja tekmovanja pod Pohorjem Mitja Dragšič. Po njegovih besedah se zemeljska dela še niso končala do datuma, ki je dovoljeval, da bi na progo lahko računali za januarsko tekmo.

»Drevje so posekali, morali pa bi še umakniti štore. Naslednje leto je to gotovo izvedljivo, letos pa še ne, razen če bi bilo več kot meter naravnega snega, ampak tega na vidiku ni ... Vse se dela na varianti A, ki bo vedno prva možnost; torej dol v dolino in s ciljem v ciljni areni. To je naš prvi cilj,« je poudaril Dragšič. Vendar pa vreme, ki je ravno v zadnjih dneh leta 2021 poskrbelo za odjugo, ni bilo zaveznik.

Vreme je ponagajalo tudi organizatorjem moškega superveleslaloma v Bormiu. Tekmo moškega svetovnega pokala so odpovedali zaradi otoplitve.

Karavana alpskega smučanja se bo po novem letu najprej ustavila v Zagrebu, kjer se bodo na Sljemenu v slalomu merili alpske smučarke 4. januarja in naslednji dan še alpski smučarji.

Osmega in devetega januarja, hkrati z Zlato lisico, bo Adelboden v Švici gostil moška veleslalom in slalom. Žan Kranjec je januarja 2020 postal prvi Slovenec z veleslalomsko zmago v Adelbodnu.