V Italiji je vlada Maria Draghija v sredo sprejela odlok, v skladu s katerim bodo 10. januarja uvedli »nujne ukrepe za zajezitev širjenja epidemije covida-19«. T. i. super covidno potrdilo, ki ga lahko pridobijo samo cepljeni proti covidu-19 ali preboleli, bo obvezno za sredstva javnega potniškega prometa, hotele in druge turistične namestitve, poročne zabave, sejme in kongrese. Poleg tega pa še za terase gostinskih lokalov, žičniške naprave, bazene in ekipne športe.

Izpolnjevanje pogoja PC je v Italiji že od začetka decembra obvezno za vstop v restavracije, kulturne ustanove in na športne prireditve. Na slednjih bodo z 10. januarjem zmanjšali največjo dovoljeno število gledalcev. Zaprta športna prizorišča bodo lahko 35-odstotno zasedena, tista na prostem pa 50-odstotno.

Italijanska vlada je poleg tega v sredo omilila predpise glede karantene. Ta ne bo več obvezna za tiste, ki so prejeli poživitveni odmerek ali pa so bili pred manj kot 120 dnevi polno cepljeni proti covidu oziroma so ga preboleli. Bodo pa morali vsi pet dni po stiku z okuženo osebo imeti negativen test na okužbo z novim koronavirusom.

Za tiste, ki so bili cepljeni ali so preboleli covid-19 pred več kot 120 dnevi, so karanteno skrajšali s sedem na pet dni, bodo pa tudi ti potrebovali negativen test na okužbo ob koncu karantene. Za tiste, ki proti covidu-19 še niso bili cepljeni, bo v Italiji še naprej veljala desetdnevna karantena.

Trenutno je v Italiji z 59 milijoni prebivalci v karanteni 2,5 milijona prebivalcev. Strokovnjaki predvidevajo, da naj bi jih bilo v naslednjih desetih dneh zaradi hitrega širjenja različice omikron že deset milijonov, kar bi lahko ohromilo državo.

V državi so v sredo znova zabeležili največ novih okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni doslej. V 24 urah so potrdili 98.020 novih okužb, umrlo je 136 covidnih bolnikov.

V ZDA rekordne okužbe, hospitalizacije in smrti naraščajo počasneje Povprečje dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom je v ZDA v zadnjem tednu dni glede na podatke univerze Johnsa Hopkinsa naraslo na 265.000 na dan, kar je nov rekord, vendar pa hospitalizacije in smrti zaradi covida-19 za zdaj naraščajo veliko počasneje. Zadnji tedenski rekord v povprečju novih okužb na dan je bil sredi januarja pri 250.000. V bolnišnicah se zaradi covida-19 trenutno zdravi 60.000 oseb, kar je polovica manj kot januarja. Povprečno število smrtnih primerov pa je v zadnjem tednu naraslo na okrog 1500 na dan, medtem ko je pred dvema tednoma znašalo okrog 1200 na dan. Statistika Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) kaže, da je cepljenje koristno, še posebej tudi s poživitvenim odmerkom. Cepljeni imajo v primeru okužbe precej blažje simptome kot necepljeni in koronavirus se pri njih hitreje poslovi. Obenem pa statistika potrjuje ocene znanstvenikov, da je zadnja različica virusa omikron, ki že prevladuje tudi v ZDA, manj nevarna od prejšnjih, kar velja predvsem za cepljene. Velika večina hospitalizacij in smrti je namreč med tistimi, ki se še niso cepili.