K nižjemu primanjkljaju je prispevala občutna rast prihodkov, kjer je bilo po podatkih finančnega ministrstva opaziti predvsem višjo rast dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost ter prejetih sredstev iz EU.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so v tem obdobju skupaj dosegli 8,38 milijarde evrov in so bili za 19,8 odstotka višji kot v enakem lanskem obdobju. Dohodnine se je v proračun steklo 31,9 odstotka več, predvsem zaradi višjih izplačil dodatka za delo v rizičnih razmerah v javnem sektorju ter rasti mase plač.

Davka od dohodka pravnih oseb je bilo vplačanega 47,7 odstotka več kot v prvih enajstih mesecih lani, davka na dodano vrednost 16,9 odstotka več, trošarin pa 7,8 odstotka več.

Na strani odhodkov so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov v primerjavi z enakim obdobjem lani povišale za 10,4 odstotka, kar je posledica napredovanj in dogovora o plačah, višjega izplačanega regresa, sprostitve izplačil delovne uspešnosti ter dodatkov za delo v rizičnih razmerah.

Za 11,5 odstotka so bili višji izdatki za blago in storitve, za 32,7 odstotka transferji posameznikom in gospodinjstvom, za 32 odstotkov transferji javnim zavodom ter za 49,2 odstotka izplačila investicijskih odhodkov in transferjev.

So se pa nekateri odhodki zmanjšali, izdatki za poplačilo domačih in tujih obresti so bili denimo za 44,9 milijona evrov nižji kot v prvih enajstih mescih lani, za subvencije pa je bilo namenjeno 41,7 odstotka manj.

Vplačila v proračun EU so v tem obdobju znašala 558 milijonov evrov in so bila od tistih v enakem obdobju lani višja za 16,2 odstotka.

Za ukrepe po protikoronski zakonodaji je bilo iz državnega proračuna letos do konca novembra izplačanih 2,45 milijarde evrov, potem ko se je v celem letu 2020 ta znesek ustavil pri 1,88 milijarde evrov.

Dolg države na centralni ravni je na koncu tretjega četrtletja znašal 39,5 milijarde evrov oz. 78,3 odstotka BDP, na lokalni ravni pa 867 milijonov evrov oz. 1,7 odstotka BDP. Skladi socialne varnosti so bili na koncu tretjega četrtletja 2021 brez dolga, so še sporočili s statističnega urada.

Izdatki za obresti so se še naprej zniževali in bili v tem četrtletju za 21 milijonov evrov oz. za 11,4 odstotka nižji kot v istem obdobju leta 2020.

Pri odhodkih so se najizraziteje zvišali izdatki za bruto investicije v osnovna sredstva. Ti so bili za 190 milijonov evrov oz. za 40,5 odstotka višji kot v lanskem tretjem četrtletju. Izdatki za sredstva za zaposlene so bili višji za 96 milijonov evrov oz. za 6,5 odstotka. Izdatki za subvencije so bili nižji kot v tretjem četrtletju lani, in sicer za 15 milijonov evrov oz. za 9,9 odstotka.

Skupni izdatki države so v tretjem četrtletju znašali 6,03 milijarde evrov; od izdatkov v istem obdobju lanskega leta so bili višji za 470 milijonov evrov oz. za 8,5 odstotka.

Skupne prihodke so najbolj povečali višji davčni prihodki. Ti so bili za 250 milijonov evrov oz. 9,8 odstotka višji kot v tretjem četrtletju lani. Med temi so najbolj narasli prihodki iz davkov na proizvodnjo in uvoz, namreč za 135 milijonov evrov oz. 8,1 odstotka.

Skupni prihodki države so v tretjem četrtletju znašali 5,7 milijarde evrov. Od prihodkov v lanskem tretjem četrtletju so bili višji za 417 milijonov evrov oz. za 7,9 odstotka. Prihodki iz socialnih prispevkov so bili za 106 milijonov evrov oz. 5,3 odstotka višji kot v istem četrtletju lani.

Rast skupnih izdatkov države je bila v tretjem četrtletju nekoliko izrazitejša od rasti skupnih prihodkov države, in sicer za 0,6 odstotne točke, so sporočili statistiki.

Letos 4,9-odstotna inflacija

Letno inflacijo 2021 so naftni derivati zvišali za 1,3 odstotne točke, pri čemer se je dizelsko gorivo podražilo za 34,5 odstotka, bencin za 31,8 odstotka, tekoča goriva pa za 13,7 odstotka. Hrana je k inflaciji prispevala 0,6 odstotne točke, toplotna energija pa pol odstotne točke. Hrana se je sicer v letošnjem letu podražila za štiri odstotke, toplotna energija pa za 70,9 odstotka.

Po 0,4 odstotne točke so inflacijo zvišale podražitve storitev v restavracijah in hotelih (+6,1 odstotka), oblačil in obutve (+5,9 odstotka) ter stanovanjske in gospodinjske opreme in tekočega vzdrževanja stanovanj (+5,7 odstotka). Po 0,3 odstotne točke so doprinesle višje cene novih avtomobilov (+osem odstotkov) ter dražji izdelki in storitve v skupini rekreacija in kultura (+3,4 odstotka).

Na drugi strani so letno inflacijo nekoliko omilile cenejše storitve zasebnega zdravstvenega zavarovanja (-12,7 odstotka) ter telefona in telefaksa (-3,9 odstotka), in sicer vsaka skupina za 0,2 odstotne točke.

Povprečna letna inflacija je v 2021 znašala 1,9 odstotka. Cene poltrajnega blaga in blaga dnevne porabe so se v enem letu v povprečju zvišale za 4,8 odstotka oz. 7,2 odstotka, medtem ko so cene trajnega blaga v povprečju pridobile 6,5 odstotka. Cene storitev so porasle za 1,5 odstotka.

Cene življenjskih potrebščin se v letošnjem decembru glede na november v povprečju niso spremenile, vseeno pa so se nekateri izdelki in storitve opazneje podražili oziroma pocenili, ugotavlja statistični urad. Največ, 0,3 odstotne točke, je k inflaciji prispevala podražitev hrane (+2,1 odstotka), po 0,1 odstotne točke pa podražitve mednarodnih letov (+43,3 odstotka), toplotne energije (+6,5 odstotka), novih avtomobilov (+1,5 odstotka), električne energije (+1,7 odstotka) ter stanovanjske in gospodinjske opreme in tekočega vzdrževanja stanovanj (+0,7 odstotka).

Mesečno inflacijo so za 0,3 odstotne točke ublažili cenejši naftni derivati - tekoča goriva so se pocenila za 9,9 odstotka, bencin za štiri odstotke, dizelsko gorivo pa za 3,7 odstotka. Pocenilo se je tudi zdravstveno zavarovanje (-12,7 odstotka), ki je inflacijo znižalo za 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so k znižanju inflacije prispevali še cenejše zbiranje odpadkov (-4,6 odstotka), cenejši počitniški paketi (-3,2 odstotka) ter preostale pocenitve.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila letos decembra 5,1-odstotna, povprečno 12-mesečno višanje cen pa dvoodstotno. V mesečni primerjavi so se cene zvišale za 0,1 odstotka.

Blago se je v letu dni podražilo za 6,9 odstotka. Cene poltrajnega blaga so se zvišale 4,3 odstotka, cene blaga dnevne porabe pa za 7,8 odstotka. Cene trajnega blaga so se zvišale za 6,3 odstotka, cene storitev pa so se v primerjavi z decembrom lani v povprečju zvišale za 1,6 odstotka.

Letna stopnja inflacije v državah članicah Evropske monetarne unije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila novembra 4,9-odstotna. V državah članicah EU so statistiki zabeležili 5,2-odstotno inflacijo. Najnižja inflacija, 2,4-odstotna, je bila na Malti, medtem ko so najvišjo (9,3-odstotno) beležili v Litvi. Slovenija je imela 4,9-odstotno inflacijo.