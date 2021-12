»Z zasedenostjo naših hotelov v decembru nismo zadovoljni. Decembrska zasedenost v ljubljanskih hotelih je letos namreč 30-odstotna, kar je v primerjavi z 90-odstotno zasedenostjo, ki je bila v tem času pred pojavom covida-19, malo,« so navedli v skupini Union Hotels Collection. Tudi za januar v Ljubljani zaenkrat ne kaže nič bolje.

Marsikateri hotel sicer na silvestrovo pripravlja silvestrsko večerjo. Skupina Union Hotels Collection jo bo za svoje in zunanje goste postregla v Unionski dvorani. »Glede na trenutne rezervacije pričakujemo več tujih gostov (približno 70 odstotkov) in rezervacije v zadnjem trenutku,« so navedli. Zatrdili so, da bo večerja potekala v skladu z navodili pristojnih organov ter varno za goste in zaposlene.

Sicer je turistično leto, ki se izteka, v Ljubljani boljše od lanskega, a še naprej krepko pod letom 2019. V prvih 11 mesecih so v prestolnici po podatkih državnega statističnega urada našteli nekaj manj kot 378.350 prihodov turistov in nekaj več kot 788.000 njihovih prenočitev. To pomeni 50-odstotno rast prihodov in 48-odstotno povečanje števila prenočitev glede na prvih 11 mesecev lanskega leta, a hkrati še vedno 64 odstotkov manj prihodov in 62 odstotkov manj prenočitev kot v tem obdobju v predkoronskem letu 2019. Močan je predvsem upad tujih gostov, pojasnjujejo na Turizmu Ljubljana.

Tudi za december podatki najverjetneje ne bodo ugodni. Vlada je namreč v luči epidemije covida-19 z odlokom prepovedala strežbo hrane in pijače na tradicionalnih decembrskih sejemskih stojnicah, ki so v središče običajno privabile večje število ljudi. Odprte ostajajo stojnice z izdelki.

Silvestrovanja na prostem letos v skladu z aktualnimi odloki vlade prav tako ne bo. Bo pa konec leta v prestolnici zaznamoval ekološki ognjemet z Ljubljanskega gradu.