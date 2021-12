Porota jo je spoznala za krivo spodbujanja mladoletnic k potovanjem za nezakonite spolne odnose, sodelovanja v zaroti za ta namen, prevoza mladoletnic za ta namen, sodelovanja v zaroti za spolno trgovino in laganja pod prisego.

Epstein je začel v 90. letih prejšnjega stoletja spolno zlorabljati mladoletnice, nekatere stare 14 let, in štiri žrtve so bile priče na sojenju Maxwellovi. Epsteinu niso mogli soditi, ker se je po aretaciji leta 2019 obesil v newyorškem zaporu, in odvetniki Maxwellove so skušali poroto prepričati, da se želi tožilstvo maščevati njej, ker ne more kaznovati Epsteina.

Nekdanje žrtve so opisale dogajanje v Epsteinovih palačah v New Yorku, na Floridi in Novi Mehiki, porota pa je za odločitev potrebovala pet dni zasedanja.

Tožilci so poklicali 24 prič za opis dogajanja v Epsteinovih razkošnih domovanjih. Porotniki so se seznanili z izjavami osebja v Epsteinovih palačah, videli so črno knjižico z naslovi deklet za masažo, dokaz o plačilu več kot 30 milijonov dolarjev Maxwellovi, predvsem pa z izpovedmi žrtev.