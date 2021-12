Ob Dončićevi odsotnosti zaradi zdravstvenih protokolov lige NBA za zajezitev okužb s covidom-19 sta Ljubljančanovo mesto zapolnila Jalen Brunson s 25 točkami in latvijski orjak Kristaps Porzingis s 24 točkami in sedmimi skoki.

Dallas je 33,2 sekunde pred koncem vodil s 94:92 po košu Brunsona in dveh uspešnih prostih metih Porzingisa. A je Porzingis zgrešil manj kot pet sekund pred koncem, Metu pa je bil natančen povsem na koncu.

De'Aaron Fox je prispeval 16 točk za Sacramento, Tyrese Haliburton je dodal 12 točk in 10 podaj. Mož odločitve Metu je dosegel 11 točk.

Dallas in Sacremento bosta odigrala še eno tekmo, na prehodu iz starega v novo leto.

Dallas v razvrstitvi zahodne konference zaseda osmo mesto s 16 zmagami in 18 porazi. Enako razmerje zmag in porazov ima tudi Minnesota. Na vrhu razpredelnice zahoda je zasedba Golden State Wariors s 27 zmagami in sedmimi porazi. Sacramento je po drugi zaporedni zmagi na 11. mestu, s 15 zmagami in 21 porazi.