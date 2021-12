Najmanjši kraj kot prizorišče tekmovanja v koledarju svetovnega pokala je Ljubno ob Savinji, ki pa tekme na najvišji ravni ženskih smučarskih skokov gosti že deset let. Zaradi največjega števila navijačev so tamkajšnje prireditve vedno veljale za najspektakularnejše. Nagrada je prišla letos. Ljubno je dobilo čast, da gosti prvo žensko novoletno turnejo, imenovano silvestrska turneja. Za zdaj bosta tekmi le dve – v petek na silvestrovo (ob 16.30) in v soboto na novega leta dan (ob 16. uri), obakrat pod reflektorji na Ljubnem. Danes ob 16.30 bodo kvalifikacije, obe tekmi bosta izvedeni po sistemu dvobojev, kot so na turneji moških. Že naslednje leto se jim bo s svojim sklopom tekem pridružil Beljak.

Rajko Pirnat, predsednik organizacijskega odbora, se veseli: »Na Ljubnem smo v velikem pričakovanju prve izvedbe silvestrske turneje. Za nas je to velik izziv, zato smo vložili veliko truda in denarja. Prvič v zadnjem desetletju bodo tekme pod žarometi. Napeli smo vse sile in pripravili dovolj snega. Imamo ga tudi nekaj v rezervi.«

Najboljši tekmovalki se bo silvestrovanje v mehurčku Ljubnega zelo izplačalo. Skupna vrednost nagrade dosega tisto, ki jo je vse do letos podeljeval organizator moške novoletne turneje s 70-letno tradicijo in kar štirimi postojankami – 20.000 evrov. Pirnat razloži: »Zmagovalko dvodnevnega tekmovanja čakata dve izjemno lepi nagradi – prva, novi simbol turneje, je sova. Gre za umetniško delo, vredno več kot 10.000 evrov. Ob tem zmagovalka prejme še 10.000 švicarskih frankov.«

Urša čaka zmago, Nika stopničke

»Pohvaliti moram nove investicije. Trenerska tribuna je ena boljših v svetovnem pokalu, tudi reflektorji,« je navdušen glavni trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič. Zaradi nacionalne kvote bo imel v obeh dnevih v kvalifikacijah dvanajst tekmovalk. »Šest jih že ima letošnje točke svetovnega pokala. To so Urša Bogataj, Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj, Jerneja Brecl in Nika Prevc. Preostalih šest, ki se bo za prve točke šele borilo, pa so sestri Katra in Tinkara Komar, Lara Logar, Maja Vtič, Jerneja Repinc Zupančič in Nika Vetrih,« trener našteje svoje adutinje.

Predvsem v prvi skupini ima res dobre karte v rokah. Ne nazadnje je Slovenija za Avstrijo druga v pokalu narodov. »V zadnjih dneh smo naredili vse, da bi stopili še korak višje. Kot ekipa smo močni. A radi bi bili še močnejši. Vemo, da vsa dekleta še niso pokazala vsega znanja in so še dolžnice. Tukaj bodo imele znova priložnost. Seveda pričakujem, da bomo močni kot nacija. Če se izide, pričakujem osem tekmovalk pri točkah – vsaj na obeh tekmah skupaj. Nestrpno že tudi pričakujemo prvo zmago Bogatajeve. Emi Klinec je že uspelo. Tudi na prve stopničke Nike Križnar čakamo. To so majhne letvice, ki jih morajo dekleta preskočiti, da bo zadovoljstvo še večje,« zaključi Zupančič.