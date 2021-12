Hitri testi morda težje ujamejo omikron

Ameriška uprava za hrano in zdravila opozarja, da so s hitrimi antigenskimi testi težave pri zgodnji prepoznavi okužbe z novo različico covidnega virusa in zato dajejo lažno negativen rezultat. Rešitev utegne biti odvzem vzorca z dodatnim brisom v žrelni votlini.