Čeprav se spomenikov živim menda ne postavlja, je nemška kanclerka Angela Merkel ob odhodu v politični pokoj po šestnajstih letih dobila svojega v muzeju v Etsdorfu na Bavarskem. Upodobljena je na konju s svojo značilno pokončno držo in sklenjenih rok. Njeno slovo in nastop nove vlade socialdemokratskega kanclerja Olafa Scholza napovedujeta nove čase za Nemčijo in za Evropsko unijo, kjer je s svojo osebnostjo in iskanjem kompromisov pustila neizbrisen pečat in tudi dilemo, kdo bo neformalno prevzel evropske vajeti in kako uspešen bo pri reševanju velikih izzivov. Teh stari celini in Uniji ne manjka, od poskusov iskanja večje globalne vloge in zbližanja s svojimi državljani do iskanja odgovorov na kljubovanje zlasti Poljske in Madžarske, ki nočeta več poslušati kritik svojih politik, ki prihajajo iz Bruslja, in tudi tozadevnih sodnih odločitev ne.