Po padcu Ceneta Prevca na uradnem treningu v Oberstdorfu, ko se mu je konica smučke praktično zarinila v sneg, se je v Nemčiji takoj znova vnela razprava o opremi. Številni so se oglasili, da je smučka slovenskega proizvajalca Petra Slatnarja, ki je veliko bolj ravna kot druge, nevarna. Najglasnejši je bil nekdanji glavni trener nemške reprezentance, Avstrijec Werner Schuster, ki je zdaj strokovni komentator na televiziji.

»Presenečen sem, da o smučki nismo govorili nič, čeprav sem bil prepričan, da bo govor tudi o tem,« nam je v Oberstdorfu dejal Peter Slatnar, idejni oče vseh inovacij, ki jih pri Slatnarju vpeljujejo v svet smučarskih skokov. »Nekaj morajo govoriti, da se ustvarja pritisk,« je komentiral očitke glede smuči. Več pozornosti so namenili novemu okovju, ki je vsem nacijam padlo v oči po zmagi Anžeta Laniška v Ruki. Pred tem ni motilo nikogar, čeprav ga Žaba uporablja že celo sezono.

»Novi ljudje na Fisu želijo ustvariti tudi neki red glede opreme. Pred tem je bilo vse veliko bolj 'po kavbojsko',« nam je Slatnar na kratko opisal pomen včerajšnjega sestanka. »Gre za varnost tekmovalcev in v primeru kakšne nezgode bi vsi s prstom kazali na drugega,« je povedal Slatnar. Čeprav so novo okovje predstavili Fisu že leta 2015 in so ga letos le dodelali, so sedaj sklenili, da ga po tekmi v Bischofshofnu umaknejo iz uporabe za nekaj časa. »Zanimivo, da Nemci lahko uporabljajo vezi, ki jih niso nikoli predstavili Fisu, a ne motijo nikogar,« je odločitev komentiral Slatnar.

»Obstajal naj bi tihi dogovor, da se v pravilnik v olimpijski sezoni ne posega, a tokrat to očitno ne velja. Veliko nacij to sezono veliko testira in preizkuša, da bodo potem na olimpijskih igrah lahko potegnili asa iz rokava. Odličen primer tega so bili Norvežani v Klingenthalu, ko jih je bilo pet med šesterico, sicer pa niso v tako dobri formi,« je še razložil Slatnar. Obenem je nekaj priznal tudi sam: »Pravila pri opremi niso natančno določena in jih je možno obiti. To počnemo vsi, tudi z novimi vezmi smo to storili. Pri Fisu se morajo odločiti, ali bodo napisali jasna pravila ali pa morajo dovoliti vse. Ne morejo prepovedati le enih stvari. Ampak to je stvar, ki se rešuje v sezoni po olimpijskih igrah.«