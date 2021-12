Ko nadškof ustavlja medije

Katoliški pastirji v pridigah pri polnočni maši najpogosteje interpretirajo hrepenenje po luči in koncu teme. Naracije so najpogosteje teološke, včasih antropološke in filozofske, le redko družbenokritične. Skoraj nikoli pa niso cinične ali politikantske. Božič, praznik miru, za to pač ni najboljša priložnost. S tega vidika je bila letošnja božična pridiga nadškofa Zoreta precej nenavadna.