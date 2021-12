Novoletne zaobljube: ne pretiravajmo s pričakovanji in ne bodimo prestrogi do sebe

Konec decembra je tudi čas novoletnih zaobljub. Raziskave kažejo, da so te najpogosteje povezane z bolj zdravim življenjskim slogom oziroma več gibanja. To je tudi razlog, da so januarja športne dvorane in fitnesi polni, le redki vadeči pa še v marcu prestopijo njihov prag. Od besed je namreč težje preiti k dejanjem, statistika pravi, da svoje zaobljube uresniči le osem odstotkov ljudi. Največji izziv je pomanjkanje motivacije in previsoka pričakovanja.