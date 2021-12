Verjetnostni računi s smrtjo

Ko se je do nas razširil novi koronavirus, so nam kmalu ponudili štiri cepiva, dve vektorski in dve mRNA, in so nam zagotovili pri vektorskih zanesljivost prek 80 odstotkov, pri mRNA prek 90 odstotkov, resnejše kvarne součinke pa v milijoninkah odstotka. Ti upa polni obeti so odvračali od razmisleka, da se v begu pred nevarno virozo spuščamo v stavo zoper nevarnost cepiva, da v resnici izbiramo med Scilo in Karibdo. Tveganje so namesto nas sprejeli oblastniki. Oni so celo v začetku namesto nas stavili na vektorska cepiva, boljša mRNA cepiva pa so odrivali na stransko mesto. Oni so tehtali, ali jih bolj skrbijo zapleti in smrti pri virozi ali zapleti in smrti pri cepivih, pri tem so se sklicevali na verjetnostni račun. Pozneje se je izkazalo, da so bili njihovi računi rizične verjetnosti hudo čez palec. Dve smrti mlajših žensk zaradi cepiva janssen bi se smeli po njihovih izračunih zgoditi, če bi bilo z njim cepljenih kaka dva milijona žensk. Pri nas je bilo z janssenom cepljenih 120.000 oseb, žensk torej kakih 60.000, v najbolj rizični dobi pol tega števila, janssen pa je pognal v smrt dve žrtvi.