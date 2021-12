Torej to neprestano »futranje«: saj ti zmanjka štofa. In tako se na teh omrežjih znajdejo slike in trditve ali komentarji, ki jih razumen človek nikoli ne bi dal na internet. Ponavljam: če je razumen. In ker sta oba odvisnika na tako vplivnih položajih, smo ljudje izpostavljeni najrazličnejšim nesmislom (recimo bednim poskusom biti satiričen, ironičen ali celo ciničen, izpade pa kot sarkazem bedne sorte, ki meji celo že na osebo, ki nima poravnanih vseh desk v podstrešju). Besedica sama izhaja menda iz grščine, označevala pa naj bi nekaj, kar sicer počno mrhovinarji. Mediji pa so po svoje tudi nespametni, ker te nesmisle objavljajo. Mar bi jih ignorirali. Pa bi se verjetno tudi oba avtorja unesla (lahko bi kdo celo zapadel v abstinenčno krizo). No, saj eden se je, zdi se, unesel. Ali pa samo jemlje zalet za ponovno poplavo abotnosti.

Je pa čudno, da v času všečkov ta isti ni sposoben uvideti, kaj o drugem predsedniku meni večina državljank in državljanov. Zdi se, da preprosto ignorira večinsko mnenje (ki ne dojema stvari kot on, ki ima v nasprotju z večino državljank in državljanov vsega materialnega zadosti in še čez). Deluje in razmišlja kakor kakšna Marija Antoaneta (menda tiste omejenosti o kruhu in potici ni izrekla ona, ampak jo pripisujejo njej kot ilustracijo popolne odsotnosti dojemanja realnosti). Tak način nedojemanja realnosti izkazuje tudi kralj instagrama. V tem pogledu je mogoče interpretirati njegov način razmišljanja kot razmišljanje kralja Ludvika XIV. (Sončnega kralja – kako posrečeno: tudi naš kralj se prikazuje kot sončna oseba): Država, to sem jaz!

Drugi pa je najbrž bolj psihiatrični primer, ker na dan bruhajo proizvodi njegovih travm. Predvsem travm, ki so nastale kot posledica, da ga je odklonila grupa, ki se ji je želel pridružiti in zlesti v njeni hierarhiji dovolj visoko. Zato je bil celo bolj papeški od papeža oziroma je izražal tako radikalne ideje, da je bilo to celo za to grupo preveč. Travma odklanjanja seveda rodi slepo maščevalnost, ki jo ima zdaj priložnost skoraj neženirano izkazovati. Navzven pa ta maščevalnost izpade bolj podobna kalimerovskim tarnanjem in cmeravosti ter trmarjenju razvajenega otroka.

Taki tiktok predsedniki torej ključno dajejo ton našemu žitju in preživetju. Denimo poskusi vzpostavitve avtoritarnega političnega sistema, zasebnega zdravstva in zasebnega šolstva, ki vzbujajo privid, da so lahko bolj učinkoviti od demokracije, javnega zdravstva in javnega šolstva. Slovenija se je epidemije lotila po vojaško, z avtoritarnimi prijemi, organizacijskimi in institucionalnimi rešitvami, ki jih zakonodaja ni predvidevala, s komandno logiko. Kar ni prineslo učinkovitosti (kvečjemu odpor). Za protiutež (politična uravnoteženost čez vse) pa se oni prvi povsod, kjer je mogoče in kjer ni mogoče, naslanja na razum državljank in državljanov Slovenije.

Žal pa je treba samokritično priznati tudi to, da ima narod natančno tako oblast, kakršno si zasluži. Nedoumljivo mi je, kako nam je uspelo oprtati si takšno oblast glede na to, da naj bi bili ljudje, ponavljam, razumna bitja.

Uroš Blatnik, Ljubljana