»Žal mi je za to, kar sem naredil in kar bom naredil. Poskusil bom ubiti Elizabeto, kraljico kraljeve družine. To je maščevanje za tiste, ki so umrli v pokolu Jallianwala Bagh leta 1919. To je tudi maščevanje za vse, ki so bili ubiti, ponižani in diskriminirani zaradi vere. Jaz sem indijski Sikh. Moje ime je Jaswant Singh Chail,« v videoposnetku z elektronsko popačenim glasom, ki spominja na Dartha Vaderja, glavnega negativca iz filmske serije Vojna zvezd, reče oseba, oblečena v črn jopič s kapuco in belosivo masko na obrazu. V rokah ima črn samostrel nevarnega videza. Video se je pojavil na družbenem omrežju snapchat šest minut po osmi uri zjutraj na božični dan. Dnevnik Sun ga je objavil na svoji spletni strani v torek. Policija je šele potem sporočila, da so policisti, ki varujejo kraljico na Windsorskem gradu, ob pol devetih na božično jutro znotraj obzidja aretirali devetnajstletnega moškega, oboroženega s samostrelom, pa tudi, da so ga priprli na podlagi zakona o duševnem (ne)zdravju.

Varnost 95-letne monarhinje ni bila niti najmanj ogrožena v nobenem trenutku. Kaže, da gre za duševno motenega fanta, ki je pomešal svoje navdušenje nad Vojno zvezd in svoje indijske sikhovske korenine. Jaswant Singh Chail, med prijatelji znan kot Jas, je iz premožne indijske družine sikhovske vere, ki živi v 600.000 evrov vredni hiši v Southamptonu. Brez maske in samostrela je videti čisto nenevaren. Njegov oče, ki vodi zasebno računalniško podjetje, pravi, da ne razume, kaj grozno narobe se je zgodilo z njegovim sinom. Še vedno ni znano, kako se mu je posrečilo priti prek obzidja gradu, po neuradnih virih pa potem ni vedel, kaj naj naredi. Samostrel imajo na Otoku za smrtonosno orožje, pa zanj vseeno ni zahtevano dovoljenje ali prijava. Zelo enostavno ga je mogoče kupiti na internetu. Pokol, ki ga omenja v videoposnetku, se je res zgodil v sikhovskem svetem mestu Amritsar, in sicer 13. aprila 1919. Britanska indijska armada je pod poveljstvom britanskega generala na slepo izstrelila 1650 krogel v okoli dvajset tisoč protestnikov različnih veroizpovedi, ki so zahtevali indijsko neodvisnost. Resnično število umrlih ni znano. Bilo naj bi jih od 350 do 1200.

Varnostne drame: od Batmana prek nagca do “sina”

To ni bila prva varnostna drama, povezana s kraljico. Leta 2018 so policisti na posesti Buckinghamske palače aretirali brezdomca Stevena Lawlorja, ki si je tam izdelal posteljo iz plakatov in razbite vitrine. Zaprli so ga za 28 dni. Leta 2016 se je moral za štiri mesece vrniti v zapor obsojeni morilec Denis Hennessy, ki je splezal na ograjo kraljeve palače in trdil, da je občudoval kraljičin vrt, policiste, ki so ga aretirali, pa je spraševal, ali je kraljica doma. Leta 2004 se je na balkonu palače pojavil aktivist skupine Fathers 4 Justice (Očetje za pravico), ki se bojuje za pravice ločenih očetov, oblečen je bil v Batmana.

Leta 1995 je študent John Gillard protestno z avtom podrl del vrat palače, v katera se je zaletel s hitrostjo okoli 80 kilometrov na uro. Leto prej so na strehi Buckinghamske palače aretirali Američana, ki je gol priletel nanjo z jadralnim padalom; potem ko je plačal 237 evrov globe, so ga izgnali iz Britanije. Leta 1990 so na posesti palače aretirali Stephena Gouldinga, ki je trdil, da je princ Andrew Windsor in da je kraljica njegova mama.