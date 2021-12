V utemeljitvi nagrade je med drugim zapisal: »Odgovorne znanstvenice in srčne mamice so več kot spletna skupina – so vzornice, ki nas s svojo odločenostjo, da se vključijo in pomagajo, opominjajo, kako pomembno je sodelovati, ko nastopijo težki časi, ljudje pa smo zbegani, negotovi, prestrašeni, ko iščemo odgovore, iščemo pomoč in uteho.«

Ja, tako je, ko civilna družba zamenja oblast in opravi njene naloge. Ljudje so bili v iztekajočem se letu res pogosto »zbegani, negotovi, prestrašeni«, mnogokrat so iskali »odgovore, pomoč in uteho« pri oblasti, pogosto so jih pričakovali tudi in zlasti od predsednika države – pa nič. Slednji se je tako zdaj zahvalil civilistkam, ki so opisane dolžnosti več kot uspešno opravile namesto njega.