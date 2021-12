Prvi vrhunec sezone, 70. novoletna turneja, se je za Slovence začel zelo uspešno. V prvi seriji so kar štirje slovenski orli prepričljivo dobili svojo tekmo v paru in se uvrstili v finalno serijo. Odlično je dan otvoril Lovro Kos, ki je že včeraj skakal zelo dobro, danes pa je dobro pripravljenost potrdil tudi na tekmi. 126,5 metra ob velikem dodatku za veter v hrbet ga je poneslo celo na visoko 6. mesto. V paru je bil uspešnejši od slovitega tekmeca Simona Ammanna, ki pa se je uspel v finale prebiti kot srečni poraženec.

Slovitega nasprotnika je imel tudi Cene Prevc, ki se je pomeril z branilcem zlatega orla, Poljakom Kamilom Stochom. Stoch svojega slovesa ni upravičil in je skočil zelo slabo. Težave ima celotna poljska reprezentanca, ki je doživela pravi debakel. V finale se je uvrstil zgolj Dawid Kubacki, ki pa je bil daleč od boja za visoka mesta. Cene Prevc je z 122 m držal 20. mesto.

Še pred Cenetom Prevcem je svoj najboljši skok v Oberstdorfu do sedaj prikazal njegov starejši brat Peter, ki je s 128 m polovico tekme zaključil na 11. mestu. Tekmo v paru z Estoncem Arttijem Aigrom je dobil tudi Anže Lanišek, ki pa s skokom ni bil zadovoljen in je bil 28. Edini, ki se ni uspel prebiti v finale je bil Žiga Jelar, ki pa je finale zgrešil zgolj za 3 točke in pol. Od njega je bil boljši Norvežan Daniel Andre Tande. Norvežani so v deževnem vremenu znova blesteli, saj je Robert Johansson vodil po prvi seriji, drugi pa je bil Halvor Egner Granerud.