Kot je danes poročala Televizija Slovenija, so zdravstvene težave po neuradnih navedbah doletele okoli sto ljudi, ki jim je skupno to, da so v lokalni mesnici kupili tatarski biftek ali meso, iz katerega so biftek naredili doma.

Več prebivalcev Ilirske Bistrice je zato poiskalo pomoč na urgenci zdravstvenega doma. Prvi primeri so se pojavili v soboto, še več jih je sledilo v ponedeljek zjutraj, je še poročala televizija.

Vir okužbe še iščejo Epidemiolog koprske enote NIJZ Boris Kopilovič je za STA pojasnil, da so pri obolelih izolirali norovirus. »Ta se lahko prenaša z neposrednim stikom z okuženo osebo, lahko pa tudi posredno preko okužene hrane ali vode. Zaenkrat preiskujemo različne možne vire okužbe. Vir okužbe je torej še v preiskovanju,« je dejal. Tako še ne more potrditi morebitne zastrupitve z mesom. »Določene osebe so jedle ene stvari, druge druge. Nekatere osebe so se okužile prej, druge kasneje. Tako sumimo, da se je vsaj en del ljudi okužil tudi s stikom med osebami, in ne preko hrane,« je dodal. Norovirusi so rod virusov, ki povzročajo večino nebakterijskih gastroenteritisov. Pri obolenju ima bolnik lahko povišano telesno temperaturo, drisko, bruhanje in slabo počutje. »Ponavadi hospitalizacija ni pogosta in tudi smrtnost ne. Večina obolelih se dokaj hitro v nekaj dneh pozdravi in nima več težav. Torej ni tako hudo kot na primer salmonela, kjer je hospitalizacija bolj pogosta,« je pojasnil Kopilovič. Okužba se prenaša med ljudmi, zato je nujna stroga higiena. »Ti, ki so zdaj okuženi, lahko okužijo druge. Lahko celo z aerosolom, na primer če nekdo bruha in je drugi zraven, se lahko slednji okuži,« je še povedal sogovornik.