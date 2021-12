V prvih 11 mesecih letošnjega leta so otroški, šolski in družinski zdravniki opravili 12 odstotkov storitev oziroma obravnav več kot leta 2019, zobozdravniki pa za 12 odstotkov manj, je na današnji novinarski konferenci, na kateri so sicer predstavljali finančni načrt ZZZS za prihodnje leto, povedala generalna direktorica Tatjana Mlakar.

V specialistični ambulantni dejavnosti so letos opravili za 1,3 odstotka več storitev. Specialističnih bolnišničnih posegov pa je dobrih osem odstotkov manj, po besedah Mlakarjeve so na to vplivali tudi covidni oddelki v bolnišnicah.

Na vprašanje, kako bo to vplivalo na čakalne dobe, je Mlakarjeva pojasnila, da se ZZZS trudi plačevati tiste programe, kjer se pojavljajo čakalne dobe, in izvajalcem zagotavljajo plačilo po realizaciji, kolikor so sposobni narediti. Ob tem ocenjujejo, da bo verjetno treba, tudi glede na danes objavljeno poročilo računskega sodišča, preveriti verodostojnost javno objavljenih podatkov o čakalnih dobah. Kot je opozorila generalna direktorica zdravstvene blagajne, se bodo te zagotovo povečale zaradi epidemiološkega stanja.