V četrtek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, na severovzhodu tudi pretežno oblačno. Ponekod po nižinah bo vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno jasno, po nižinah in ob morju bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. V višjih legah bo za ta čas zelo toplo.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam od severozahoda razmeroma topel in suh zrak, pri tleh pa se ob šibkem vetru zadržuje dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo in po nižinah marsikje megleno.