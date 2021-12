Temeljni dokument načrtovanja razvoja turizma na državni ravni bo strategija trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022-2028, ki bo po načrtih vlade sprejeta aprila prihodnje leto.

Po pojasnilih vlade bo ta vsebovala smernice, ki temeljijo na nadaljevanju usmeritev v trajnostni, zeleni in butični turizem višje dodane vrednosti raznovrstnih doživetij za goste, kar se bo nadgradilo z digitalizacijo v informiranju in uporabniški izkušnji za goste, trženju in upravljanju turizma na vseh ravneh z maksimiranjem izmenjave podatkov med vsemi deležniki v turizmu.

Več vrst razvojnih spodbud za turizem

Predlog uredbe, ki je med gradivi v vladni obravnavi, se osredotoča na vlaganja v turistično infrastrukturo. Ko bo strategija trajnostnega razvoja slovenskega turizma sprejeta, bo uredba dopolnjena še s podrobnejšimi določili, ki se bodo nanašala na še več vrst razvojnih spodbud za turizem.

Določa vrste razvojnih spodbud, podrobnejše določa pogoje in merila ter vsebino glede vlaganj v investicije v turistično infrastrukturo. V predlogu uredbe so vključena tudi določila iz načrta za okrevanje in odpornost, kar zahteva tudi Evropska komisija.

Na vladi načrtujejo, da bo uredba do leta 2029 omogočila za 100 milijonov evrov naložb v turistično infrastrukturo, od tega bo 80 milijonov evrov evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Prihodnje leto bodo iz načrta namenili 11,6 milijona evrov, leta 2023 16,4 milijona evrov, nato do leta 2026 še po 19, 18 in 15 milijonov evrov. Prav tako se sredstva načrtujejo tudi iz naslova evropske kohezijske politike 2021-2027, in sicer v višini 20 milijonov evrov. Razrez finančnih sredstev iz naslova evropske kohezijske politike 2021-2027 še ni znan.