Devetindvajsetletni Kilde je letos v izjemni formi. To je njegova še četrta zmaga v tej sezoni. Pred Bormiom je slavil na superveleslalomu v Val Gardeni, zmagal pa je na superveleslalomu in smuku v Beaver Creeku.

Kilde je vpisal deseto zmago v svetovnem pokalu, šesto superveleslalomsko. To so bile že njegove 24. stopničke. Postal je tudi prvi Norvežan s superveleslalomsko zmago v Bormiu, Lasse Kjus in Aksel Lund Svindal sta bila namreč pred njim v hitrih disciplinah v Bormiu uspešna v smuku.

Z desetimi superveleslalomskimi zmagami se je Kilde na lestvici najuspešnejših tekmovalcev na moških tekmah v tej disciplini v svetovnem pokalu na četrtem mestu izenačil s Švicarjem Pirminom Zurbriggenom. Pred njim pa so zgolj še rojaka Kjetil Jansrud (13) in Svindal (17) ter Avstrijec Hermann Maier (24).

Kilde prevzel vodstvo v seštevku superveleslalomov Norvežan je v superveleslalomskem seštevku za 70 točk prehitel Avstrijca Matthiasa Mayerja in se zavihtel na sam vrh superveleslalomskega seštevka (300). V skupnem seštevku je po novem drugi in zaostaja le še za Švicarjem Marcom Odermattom, ki vodi z izkupičkom 745 točk. Kilde (469) jih ima 276 manj. Bormio bo v četrtek za tekmovalni konec leta 2021 gostil še en superveleslalom kot nadomestna lokacija za odpadlo tekmo v Lake Louisu. Italijan Dominik Paris, ki je v torek zmagal na smuku na Stelviu ter postal prvi smučar s šestimi smukaškimi zmagami na enem prizorišču, v superveleslalomu ni stopil na stopničke. Tekmo je končal na komaj 24. mestu. Norvežani so druga najuspešnejša nacija na moških superveleslalomih. V konkurenci svetovnega pokala so v tej disciplini zbrali že 47 zmag, najuspešnejši Avstrijci jih imajo 83, Švicarji na tretjem mestu 38. Slovenci v tej disciplini še nimajo zmage, za razliko od Slovenk, ki so v tej disciplini vpisale sedem zmag.