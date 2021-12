Cene lokalov so se v tretjem četrtletju glede na drugo znižale za 1,3 odstotka. Pred tem so cene lokalov tri zaporedna četrtletja beležile rast. Število prodaj lokalov je bilo 92, kar je bilo nižje kot v prejšnjem četrtletju. Skupna površina prodanih lokalov in skupna prodajna vrednost prodajnih poslov pa sta bili približno za polovico manjši kot v prejšnjem četrtletju, so navedli na statističnem uradu.

Cene pisarn so se medtem v tretjem četrtletju glede na prejšnjega zvišale za 11,7 odstotka. Po podatkih statistikov so po tej podražitvi cene pisarn za 23,6 odstotka višje od povprečja v letu 2015. Število prodaj pisarn (86) je bilo nižje, skupna površina prodanih pisarn in skupna prodajna vrednost prodajnih poslov pa sta bili za približno polovico manjši kot v prejšnjem četrtletju.

Glede na tretje četrtletje lani so bile cene poslovnih nepremičnin v povprečju višje za 8,9 odstotka. Cene pisarn so bile nižje za 14,8 odstotka, cene lokalov pa za so bile za 7,9 odstotka višje.

Glede na povprečje leta 2015 so bile cene poslovnih nepremičnin v tretjem četrtletju letos višje za 12,7 odstotka.