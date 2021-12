V Italiji so letos silvestrske zabave na prostem znova prepovedane. Prav tako tudi letos ne bo osrednjega množičnega silvestrovanja na Dunaju v Avstriji, medtem ko oblasti hrvaške prestolnice Zagreb pripravljajo množičen vstop v novo leto. Tam bo osrednje prizorišče ograjeno, nanj bo mogoče vstopiti samo s covidnim potrdilom.

V Nemčiji bodo silvestrovanja minila v znamenju strogih omejitev za zajezitev širjenja virusa, ki so začele veljati v torek. Največjo silvestrsko zabavo v državi, ki je pred pandemijo covida-19 potekala v prestolnici Berlin, so skupaj z ognjemetom znova odpovedali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tradicionalni silvestrski koncert in ognjemet so zaradi naraščajočega števila okužb odpovedali tudi na pariških Elizejskih poljanah. Prav tako ognjemet ne bo razsvetlil neba nad Eifflovim stolpom. Za odpoved znamenitega silvestrovanja na trgu Trafalgar se je zaradi širjenja nove koronavirusne različice omikron odločil tudi londonski župan Sadiq Khan. Pričakovali so sicer okoli 6500 obiskovalcev.

Se bo pa lahko več tisoč ljudi po enem letu premora znova zbralo na silvestrski zabavi na glavnem trgu španske prestolnice Madrid Puerta del Sol. Število udeležencev so sicer zmanjšali za okoli 60 odstotkov na največ 7000.

Na Tajskem v novo leto z Andreo Bocellijem

Množične prireditve ob prehodu v novo leto pripravljajo še na Tajskem, kjer bo večer zaznamoval koncert italijanskega tenorista Andree Bocellija, in na Kitajskem. V brazilski metropoli Rio de Janeiro pa so silvestrovanje na plaži Copacabana že drugo leto zapored odpovedali, poroča dpa.

Kot prvi bodo sicer v petek ob 11. uri po srednjeevropskem času v leto 2022 vstopili v tihomorski otoški državi Samoa, ob 14. uri se bodo novega leta med drugim razveselili v Sydneyju, ob 21. uri v Združenih arabskih emiratih, še uro kasneje pa v Turčiji in ruski prestolnici. Od evropskih držav se bodo med prvimi od starega leta poslovili v Grčiji, na Finskem in v baltskih državah, in sicer ob 23. uri po srednjeevropskem času. Eno uro zatem pa bo poleg Slovenije v leto 2022 vstopila še večina drugih držav članic Evropske unije.

Sledili bodo še Britanci in Portugalci, nato pa ob 4. uri po srednjeevropskem času še Argentinci in del Brazilcev. V ZDA bodo najprej v novo leto vstopili na vzhodni obali, vključno z New Yorkom, kasneje pa na zahodni obali, tudi v Los Angelesu. Kot zadnja bosta leto 2021 ob 13. uri po srednjeevropskem času zapustila nenaseljena tihomorska Bakerjev otok in Howlandov otok.