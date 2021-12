Sitfit: Odlične rumove kroglice

Rumove kroglice so popolne enogrizke. So ravno prav mehke in čokoladne in neverjetno okusne. Večino povaljajte v kokosovi moki, nekaj pa jih za lepši izgled celotnega kupa čudovitih kroglic, povaljajte v kakavu. Rumove kroglice za odrasle začinite z rumom, če jih pripravljaš tudi za otroke, pa uporabite rumov sladkor. Kakor koli jih že naredite, bodo hitro zmanjkale!