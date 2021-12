Nedeljski dnevnik: Pero Lovšin, Zoran predin in Vlado Kreslin kot Trio in - Da bi končno načrte uresničili, kot se spodobi!

Tri glasbene legende, trije naši sopotniki v času: Pero Lovšin, Zoran Predin in Vlado Kreslin. Trio IN. Povabili smo jih na sproščen novoletni pogovor, ki je rdečo nit bolj ali manj spontano vodil od sedanjosti v preteklost in nazaj, v zakulisje zvezdništva (ali antizvezdništva, kot se je izrazil Predin) in do želja za prihajajoče leto, ko se znova obeta, da se bodo vsi trije skupaj povzpeli na glasbeni oder.