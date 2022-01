Fondi je daleč od vsakdanje jedi in zbrani za mizo okoli njega so videti, kot bi igrali karte, mikado, domino ali kakšno podobno družabno igro, ko v lonec pomakajo izbrane koščke, nabodene na tenke dolge vilice. Fondi ni le obrok, ki ga zaužijemo, ker smo lačni, ampak pravi dogodek, nekaj posebnega; če ga pripravimo, to že samo po sebi pričara pridih prazničnega. Nastanek fondija sicer ni tako zelo prazničen. V švicarskih odročnih vasicah so bili nekoč v dolgih zimah odrezani od sveta in so se morali z živežem preskrbeti vnaprej. Sveže hrane ni bilo, sir in kruh, ki so ju imeli dovolj, pa sta postajala suha in trda. Domislili so se, da bi lahko sir pogreli z nekaj vina in zelišči, vanj pa namakali star kruh. Rodil se je klasični sirov fondi, ki ga romantiki še danes najraje uživajo pozimi v kakšni topli koči v zasneženih planinah po smučanju ali sankanju.

Za mesni fondi ne potrebujemo drugega kot dobro uležano prvovrstno govedino na sobni temperaturi. Narežemo jo na manjše kocke, ki jih vsak sam sproti pomaka v kotlič, ki mu Francozi pravijo caquelon, z vrelim oljem na sredi mize. Seveda obstaja nekaj cenejših alternativ, ki pa bodo že zaradi načina priprave kljub temu nekaj posebnega. V vrelem olju se da hrustljavo ocvreti tudi na kocke narezan piščančji ali svinjski file, nekateri uporabijo celo kocke mortadele… K jedi ponudimo dober svež kruh, zelenjavo in različne omake. Kar koli bomo že pomakali v vrelo olje, bodimo pri tem pazljivi, da v novo leto ne vstopimo z opeklinami ali požarom!

Morda pa lahko pripravimo čokoladni fondi, ki je baje ameriškega izvora, a so ga izumili tamkajšnji švicarski izseljenci. Izvirni recept vsebuje mlečno čokolado znamke Toblerone in malo jedilne čokolade. Ko to v caquelonu previdno in počasi stalimo, dodamo smetano in gladko razmešamo, tik preden postavimo na mizo, pa dodamo še kakšno šilce češnjevega žganja. V takšen fondi (ki ga na mizi ogrevamo kvečjemu s čajno svečko) pomakamo rezine banane, krhlje mandarine, jabolka, kivija…, poleg tega pa še razno čvrsto pecivo, biskvit in španske vetrce. Pri vsem skupaj velja poudariti, da rokovanje z živim plamenom na mizi ni priporočljivo za nerodneže in tiste, ki kanijo globoko gledati v kozarec, saj so posledice lahko hude. Pa srečno!

SIRNI FONDI S PIVOM SESTAVINE ZA 6 OSEB 240 g zrelega sira čedar, 240 g ementalca ali grojerja, 1 mala čebula, 3 stroki česna, 1 žlica masla, 2 žlici koruzne/bele moke, ½ žličke soli, ¼ žličke črnega popra, 5 dl svetlega piva (ležak), 1 brizg pekoče (čili) omake, kocke različnih živil za pomakanje

PRIPRAVA 1 Obe vrsti sira grobo naribamo v skledo, dodamo sol, poper in moko ter dobro pretresemo, da se moka z začimbami lepo oprime sira. 2 Čebulo in česen drobno sesekljamo. V težki posodi za fondi stalimo maslo in na njem na hitro svetlo popražimo čebulo in česen. Prilijemo pivo in vse skupaj počasi močno segrejemo, a ne do vretja! 3 Med neprestanim mešanjem na minimalnem ognju počasi začnemo dodajati sir, majhno pest naenkrat, naslednjo pest dodamo šele, ko se prejšnja popolnoma raztali! Če naenkrat dodamo preveč sira, se lahko sprime v grudo, česar nikakor nočemo. Pazimo, da mešanica ne zavre, sicer bo omaka razpadla. 4 Posodo postavimo sredi mize na stojalo, pod katerim prižgemo svečo. Običajen alkoholni gorilnik, kot ga uporabljamo za mesni fondi, je za sirov fondi premočan! Postrežemo s kockami kruha ali slanega krušnega peciva, koščki sveže ali popečene zelenjave, popečenimi koščki mesa, kislimi kumaricami, pršutom, koščki popečenega mesa… Če se začne fondi strjevati, ga nekoliko bolj segrejemo na majhnem ognju (morda dodamo še eno svečo) in nenehno mešamo, lahko pa prilijemo tudi malo segretega piva. Čas priprave: 25 minut

FELIKSOVA NOVOLETNA LAZANJA Potrebujemo 300 glistov lazanje, 750 g mlete govedine, 200 g čebule, 3 stroke česna, 150 g korenja, 1 steblo zelene, 1 liter paradižnikovega pireja, 3 žlice paradižnikove mezge, 1 dl oljčnega olja, 3 dl kraškega terana, sol, poper, origano, 150 g parmezana, 250 g mocarele. Priprava Čebulo, korenček in zeleno drobno sesekljamo in skupaj popražimo na olju. Dodamo sesekljan česen in ko ta zadiši, še meso, ki ga med mešanjem pražimo, da postane drobljivo. Dodamo paradižnikovo mezgo in vse začimbe, na hitro popražimo in zalijemo s paradižnikovim pirejem in vinom. Zelo počasi kuhamo vsaj dve uri. Pečico segrejemo na 200 °C. Globoki pekač namažemo in prekrijemo s plastjo listov za lazanjo. Nanje razdelimo del mesne omake, del mocarele, posujemo z delom parmezana. Postopek ponavljamo, da porabimo vse sestavine. Nad zadnjo plastjo testa naj bosta mesna omaka in parmezan. Pečemo dobre pol ure, pečico izključimo in lazanjo v njej pustimo še deset minut.