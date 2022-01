#reportaža Nedeljski dnevnik: Najvišje v primorski vasi, kjer je snega čez glavo

V jedru vasi Vojsko, ki je »skoncentrirano« okoli cerkvice svetega Jožefa, kulturnega in gasilskega doma ter Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, stoji tabla z napisom Najvišje ležeča vas na Primorskem. Visoka je 1083 metrov, a številne hiše in samotne kmetije, razpršene po Vojskarski planoti, ki se dviguje nad Idrijo, ležijo tudi višje in nižje. Na vprašanje, ali je Vojsko uradno najvišja vas v Sloveniji, ni enoznačnega odgovora, je pa zagotovo med najvišjimi in najbolj snežnimi vasmi, kar jih premore slovenska dežela.