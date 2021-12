Slovenski as je prispeval podajo pri prvem golu kraljev, ki ga je za izid 1:2 dosegel Adrian Kempe, s svojo 673. podajo postal drugi najboljši podajalec v zgodovini kluba, po svoji 1160 tekmi v NHL je za seboj pustil slovitega Wayna Gretzkega. Pred njim je s 757 podajami le še Marcele Dionne.

Preostala strelca zadetkov domače ekipe pa sta bila Trevor Moore in Alex Iafallo. Za goste se je med strelce dvakrat vpisal Jonathan Marchessault. Že v drugi minuti druge tretjine, ko so gosti povedli s 4:1 je igro zapustil domači vratar Jonathan Quick, ki je štiri gole prejel po 15 strelih. A tudi zamenjava vratarja ni dosti pomagala, Vegas je hitro dosegel še peti gol in si s tem praktično zagotovil že šesto zaporedno zmago v gosteh.

Los Angeles je s 33 točkami na desetem mestu zahodne konference, v kateri vodi prav Las Vegas.

Po vrnitvi na led so ekipe očitno pozabile na obrambe, saj je tudi na preostalih dveh tekmah padlo veliko golov. San Jose je po kazenskih strelih z 8:7 premagal Arizono, vodilna Tampa pa je bila po podaljšku s 5:4 boljša od Montreala.

Za San Jose je pri zmagi mrežo zatreslo sedem različnih igralcev, pri Arizoni, ki si je točko priborila minuto in 22 sekund pred koncem prvega dela, je svoja prva gola v NHL dosegel Švicar Janis Moser.

V Tampi je dva gola v statistiko vpisal domači napadalec Breyden Point, že v 36. sekundi podaljška pa je zmagovalca odločil Ondrej Palat. Aktualni prvaki imajo na čelu lige zdaj 46 točk, tri več od Caroline.