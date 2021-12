Za Denver ni zaigral Koprčan Vlatko Čančar, ki je tekmo izpustil zaradi zdravstvenih težav.

Pri Denverju se je izkazal Nikola Jokić z 22 točkami in 18 skoki. Jokić je v zadnjih nekaj sekundah pred koncem blokiral potencialni strel Jonathana Kuminge za izenačenje.

Bojevniki so nato dobili še eno priložnost za izenačenje, a je Andre Iguodala tik pred zvokom sirene zgrešil trojko.

Jokić je za Nuggets zbral še pet podaj in štiri ukradene žoge, Will Barton pa je dodal 21 točk.

Andrew Wiggins je za Golden State dosegel 21 točk in osem skokov na svoji prvi tekmi po koncu zdravstvenega in varnostnega protokola lige zaradi covida-19.

Curry, ki je v drugem polčasu dosegel 21 od svojih 23 točk, je pozno v tretji četrtini zadel met za tri točke iz kota. To je pomenilo, da je na 157 zaporednih tekmah dosegel trojko iz igre. Curry je tako izenačil svoj lastni rekord lige NBA, ki ga je postavil v sezonah od 2014 do 2016.

Pred tekmo so v Chase Centru z minuto molka počastili spomin na pokojnega Johna Maddena. Dolgoletnega trenerja moštva ameriške nogometne lige NFL Oakland Raiders, ki je umrl v torek zjutraj. Star je bil 85 let.

Golden State Warriors s 27 zmagami in sedmimi porazi ostajajo vodilna ekipa zahodne konference in lige NBA. Denver ima na petem mestu razmerje 17 zmag in 16 porazov. Dallas Mavericks Luke Dončića so osma ekipa zahoda s 16 zmagami in 17 porazi.

Nov poraz je vpisala edina kanadska ekipa v ligi NBA, Toronto Raptors, tudi tokrat brez pomoči Gorana Dragića, ki ostaja v negotovem položaju v severnoameriški košarki. Toronto je moral priznati premoč šesti najboljši ekipi vzhodne konference Philadelphia 76ers s 109:114. Toronto ima na 12. mestu vzhoda 14 zmag in 17 porazov.