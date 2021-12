Trenutno posadko na MVP sestavljajo Anton Škaplerov, Mark Vande Hei, Pjotr Dubrov, Raja Čari, Thomas Marshburn, Matthias Maurer in Kayla Barron. »Glede na to, da smo vesoljska družina, bomo razvili gotovo kakšne svoje božične navade. Na kratko se bomo lahko pogovorili z našimi družinski člani, česar smo izredno veseli. Čeprav je nekaj posebnega biti za božič v vesolju, vsi pogrešamo svoje bližnje,« je dan pred božičem dejal Maurer, nemški astronavt Evropske vesoljske agencije, piše Jan Konečnik v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Na orbitalni postaji si privoščijo tudi posebno božično večerjo, ki pa seveda ni takšna kot na Zemlji. Imajo namreč le osnovno opremo za segrevanje hrane. Tako so recimo leta 2018 za božič jedli konzerviranega dimljenega purana, grahovo pito, marmelado, sadno tortico ter kekse. Večerjo je skupaj z vso ostalo hrano in opremo ravno kakšen dan ali dva prej z Zemlje pripeljala tovorna raketa.

Božič astronavti praznujejo vsako leto na kratko tudi preko povezave skupaj s svojimi družinami in osebjem v kontrolni sobi misije, ki deluje na Zemlji. Ameriška vesoljska agencija NASA pa ima tudi tradicijo, da posadka v vesolju in osebje v kontrolni sobi na Zemlji tekmujejo, kdo bo pripravil lepše božično okrasje. Astronavti imajo na voljo odpadno embalažo, papir in podobne reči, osebje na Zemlji pa lahko uporabi le stvari, ki se nahajajo v kontrolni sobi.

Za Ruskega kozmonavta Škaplerova in Ameriškega astronavta Vande Heia letos ne bo prvič, da božič praznujeta tako visoko nad Zemljo, razliko bo le v datumu – Američan je darila že dobil, ruski kolega pa božič praznuje po pravoslavnem koledarju 7. januarja. Američana Vande Hei in Marshburn sta sicer božični dan preživela delovno, saj sta pripravljala tovorno plovilo. Vande Hei je bil s kolegom sicer »v službi« tudi za božič na svoji prejšnji ekspediciji v vesolje, ko sta ju prijetno presenetila ruska tovariša, ki sta okrasila prostor in ju povabila na večerjo. Sicer imajo tudi astronavti povečini nekaj prostega časa ob zanje pomembnih praznikih.

Ameriški astronavt Čari je še povedal, da se mu zdi lepo, kako lahko pri kroženju okoli Zemlje opazuje različne države na njeni površini. »Za vsako pride sončni vzhod in predstavljam si, kako se različni narodi prebujajo v novo leto,« je dejal v video sporočilu. Novo leto na mednarodni orbitalni postaji sicer praznujejo v skladu v greenwiškim časom, torej bodo v leto 2022 vstopili istočasno s prebivalci Londona.

