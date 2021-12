Kako malo je manjkalo, pa bi košarkarji Cedevite Olimpije dogovorjeno pokvarili že na prvi tekmi. »Trener nam je rekel, da si kiksa ne moremo več privoščiti,« je pred obračunom 13. kroga lige ABA proti Ciboni povedal Alen Omić, s soigralci pa so bili po novem mrku le korak od tega, da utrpijo še šesti poraz v jadranskem tekmovanju. A na koncu so zbrali dovolj moči, tokrat jih je »poljubila« tudi sreča in Ljubljančani so se iz Zagreba vrnili z izredno pomembno zmago.

Cibona je kljub odsotnosti enega ključnih mož Roka Prkačina v obračun krenila izredno hrabro. Dominirala je pod obročema, kjer sta Danko Branković in Nathan Reuvers počela, kar sta hotela. Manj razpoloženi so bili gostitelji pri metu za tri točke in predvsem pri prostih metih, posledično pa niso izkoristili mlačne igre Olimpije in naklonjenosti sodniške trojice, pri čemer je prednjačil, kakopak, Slovenec Damir Javor. Po izenačenem prvem polčasu so zmaji v drugega krenili kot prerojeni. Z delnim izidom 16:4 so povedli za deset točk, utišali dvorano Dražena Petrovića in imeli potek dogodkov povsem pod nadzorom. A nato se je zgodilo že videno. Kot bi nekdo izključil stikalo, je pri gostih igra na obeh straneh igrišča povsem razpadla. Sledil je delni izid Cibone 27:8, po katerem je sredi zadnje četrtine ušla na plus devet. A še pravočasno se je prebudil Jaka Blažič, ki je v zadnji četrtini povlekel zeleno-oranžni voz. Po dveh zadetih prostih metih kapetana Olimpije je Cibona ob zaostanku za točko krenila v napad za zmago, po dobri obrambi nasprotnika pa ji je ostalo 3,2 sekunde in žoga iz avta. Podajo je prestregel Zach Auguste in z zabijanjem odločil zmagovalca.

»V tretji četrtni smo si priigrali deset točk prednosti, pa jih nespametno zapravili. Oni so zadeli nekaj težkih metov, a tudi mi smo jih, ko nam je voda že tekla v grlo. Igralci so pokazali karakter, saj se niso predali v nobenem trenutku. Bili so samozavestni, v njihovih očeh sem videl žar. Takšne tekme smo v letošnji sezoni izgubljali. Nismo se ustrašili situacije, ampak garali in bili za to poplačani,« je bil zadovoljen Jurica Golemac. Tudi Jaka Blažič meni, da je zmaga posledica pravega karakterja ekipe. »Nismo odigrali idealne tekme in se v zadnji četrtini znašli že v zaostanku za devet točk. Našli smo pot nazaj, kar je zasluga energije in volje, ki jo v zadnjih tednih vlagamo na treningih. Resnično delamo dobro in to se je potrdilo.«

Liga ABA, 13. krog: Borac – Budućnost 76:82, Zadar – Split 61:59, Krka – Igokea 59:72, FMP – C. zvezda 74:98, S. centar – Mornar 76:95, Partizan – Mega prestavljeno.