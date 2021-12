Uradni Peking je ta mesec Združene narode seznanil z dvema dogodkoma v vesolju, ki »sta predstavljala nevarnost življenju oziroma zdravju astronavtov na kitajski vesoljski postaji«. V pismu Odboru za miroljubno uporabo vesolja pri OZN Kitajska trdi, da je morala njena vesoljska postaja letos dvakrat, 1. julija in 21. oktobra, iz varnostnih razlogov izpeljati manever izogibanja trčenju zaradi bližnjega srečanja s sateliti sistema Starlink, ki ga vzpostavlja podjetje ameriškega podjetnika Elona Muska. Naknadno je kitajsko zunanje ministrstvo včeraj obtožilo Združene države, da ne izpolnjujejo svojih obvez iz pogodb o vesolju.

Starlink je v lasti Muskovega podjetja SpaceX. Njegov cilj je v nizkozemeljsko orbito poslati do 12.000 manjših satelitov, s katerimi bi omogočil dostop do satelitskega interneta na skoraj vsej površini Zemlje (v ZDA in več državah Evrope ga že ponuja). Doslej so v to orbito, v kateri okoli Zemlje krožita tudi nova kitajska postaja Tiangong in Mednarodna vesoljska postaja, izstrelili več kot 1700 satelitov, za to pa imajo tudi dovoljenje ameriških oblasti.

V enem od obeh incidentov je po kitajskih navedbah satelit Starlinka »neprestano manevriral brez predvidljive smeri, orbitalne napake pa je bilo težko oceniti, zato je obstajala nevarnost trčenja… in kitajska vesoljska postaja je izvedla manever izogibanja«, piše v pismu, ki ga je OZN predložil Peking. Ni jasno, kakšna je bila ocena tveganja, da do trčenja pride.

Starlink in SpaceX sprva nista komentirala obtožb, sicer pa podjetje navaja, da imajo sateliti vgrajen sistem avtomatičnega zaznavanja nevarnosti trčenja in izogibanja.

Ob vse več satelitih v nizkozemeljski orbiti in kopici vesoljskih smeti manevri za izogibanje trčenju niso posebnost, tudi Mednarodna vesoljska postaja jih izvaja. Tudi na Kitajsko so že letele pritožbe, denimo da je z uspešnim poskusom uničenja satelita leta 2007 prispevala k povečanju nevarnih vesoljskih smeti.

Javna objava kitajske naznanitve podjetja Starlink Združenim narodom je precej odmevala tudi zato, ker je bil Musk potem tarča kritik na kitajskih družbenih omrežjih, čeprav je v tej državi s svojim avtomobilskim podjetjem Tesla zelo uspešen kljub občasnim spotikom na poti. ba, agencije