Uvod letošnje novoletne turneje v smučarskih skokih močno zaznamuje tudi vreme. Vplivalo je tudi na dogajanje v slovenskem taboru, saj se prvemu adutu reprezentance Timiju Zajcu sploh ni uspelo kvalificirati na današnje tekmovanje. Prav Zajc je znan po tem, da ima veliko težav na zaletni smučini, a serviser v reprezentanci je zagotovil, da so njegove smuči pripravljene enako. »Ko enkrat ugotovimo, katera maža je najboljša, vsem smuči pripravimo enako,« je povedal serviser slovenske reprezentance Matevž Šparovec.

Skakalni serviserji, ki načeloma zaradi umetno zamrznjenih smučin niso pod velikim stresom, imajo v dežju drugačen protokol. V takšnih razmerah se lahko delajo ključne razlike, čemur smo bili priča že na nedeljski tekmi v Klingenthalu, ko so prevladovali Norvežani, ki so zasedli mesta od drugega do šestega. V večini primerov so se vsi tekmovalci zahvalili svojemu serviserju Kennethu Gangnesu, nekdanjemu vrhunskemu smučarskemu skakalcu, ki od konca kariere opravlja delo serviserja v norveški reprezentanci. »V primeru dežja je res pomembno, da je smučka dovolj namazana, da je mastna. Tako odrine stran odvečno vodo v smučini in hitrost je višja,« je manjšo skrivnost izdal Šparovec.

Tekma v Klingenthalu je pomagala tudi slovenskemu taboru, da so na današnjo tekmo dobro pripravljeni, kar se je z dobrimi hitrostmi pokazalo že včeraj, težave je imel le že omenjeni Zajc. »Pri hitrosti ni vse odvisno le od priprave smuči. Tekmovalci se morajo tudi sami peljati sproščeno in agresivno, če se tekmovalec slabo pripelje, mu tudi vrhunsko pripravljena smučka pri hitrosti ne pomaga,« je opozoril serviser.

Šparovec je ob tem dodal, da je bila tekma v Klingenthalu tudi odlična izkušnja za danes, ko je napovedanih še več padavin in vetra, kot jih je bilo na včerajšnjih kvalifikacijah. »V močnem dežju ni pomembna zgolj priprava smuči, ampak tudi struktura. Mi smo to analizirali in na večino smuči dali strukturo za močan dež. Mislim, da bo vse v redu in upamo na najboljše,« je vodja priprave smuči zaupal po koncu kvalifikacij. Serviserji sicer v tekmovalnem svetu veljajo za dobre prijatelje, a poslovne skrivnosti ohranjajo zase. »Vsi serviserji se med seboj dobro razumemo, o pripravi smuči se ne pogovarjamo. Kakšno besedo na to temo rečemo zgolj z Andražem Pograjcem in Rožletom Žagarjem, ki sta Slovenca in smuči pripravljata za finsko in japonsko reprezentanco.«

Deževno vreme dodatnega dela ne povzroča le serviserjem, ampak tudi organizatorjem. Ti morajo v času, ko na skakalnici ni nobenega dogajanja, smučino pokriti s posebno polivinilasto folijo, ki jo ščiti pred dežjem. Deževno vreme pa dodatno delo povzroča tudi predskakalcem, ki morajo v takšnem primeru opraviti kakšen skok več. Tudi letos na nemškem delu turneje to delo opravlja pet slovenskih predskakalcev.