V nekdanjem glavnem mestu ruskega imperija Sankt Peterburgu se je na pobudo ruskega predsednika Vladimirja Putina včeraj začel neformalni vrh Skupnosti neodvisnih držav (SND). Gre za vse ohlapnejšo organizacijo, ki na ozemlju, kjer živi 250 milijonov ljudi (od tega je dve tretjini Rusov), spodbuja sodelovanje zlasti na gospodarskem, političnem, varnostnem in vojaškem področju. SND, ki se je sprva zdela primeren nadomestek za Zvezo sovjetskih socialističnih republik, je nastala pred natančno 30 leti iz 12 nekdanjih sovjetskih republik, med katerimi je bila Rusija daleč največja in najpomembnejša. V njej pa ni baltskih držav in Gruzije, ki je izstopila avgusta 2008 med vojno z Rusijo zaradi Južne Osetije, Ukrajina pa noče več sodelovati po ruski priključitvi Krima leta 2014 in ruskem vmešavanju v Donbasu. V zadnjih letih SND izgublja pomen predvsem zaradi vse večjega kitajskega vpliva v srednjeazijskih državah.

»Pozitivna dediščina« V pozdravnem govoru na vrhu, ki se ga udeležujejo predsedniki oziroma premierji Armenije, Belorusije, Azerbajdžana, Kazahstana, Kirgizije, Tadžikistana, Turkmenistana in Uzbekistana (ni pa tokrat Moldavije), jim je Putin najprej voščil za rojstni dan SND, ki je bila ustanovljena pred 30 leti takoj po formalnem koncu obstoja Sovjetske zveze. Nato je dejal: »Poglobili smo naše povezovanje na več področjih, tudi v nacionalni varnosti in gospodarstvu. Odnosi, ki so se ohranili iz časov Sovjetske zveze, imajo še vedno pozitivno vlogo… S tem ko ohranjamo te prednosti, ki smo jih podedovali iz preteklosti, lahko premagamo težave bolje kot v drugih državah sveta.« Zavzel se je za skupen boj proti pandemiji na področju znanosti, razvoja cepiv, zdravil, testov in drugih stvari, ki lahko prispevajo k premagovanju te bolezni. Ob srečanju s predsednikom Tadžikistana Emomalijem Rahmonom pa je Putin izrazil zaskrbljenost zaradi situacije na afganistansko-tadžikistanski meji. Sicer so se voditelji SND zadnjič sešli leta 2019 tudi v Sankt Peterburgu. Medtem se je poleg pandemije zgodilo še marsikaj drugega. Tako so zdaj novinarji spremljali vsako potezo azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva in armenskega premierja Nikole Pašinjana. Lansko jesen se je namreč vnela nova vojna med tema dvema kavkaškima državama, že tretjič zaradi Gorskega Karabaha. Tudi zaradi turške pomoči se je končala z zmago Azerbajdžana.

Lukašenku neslavni naziv Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku, ki je lani ob obtožbah o velikih volilnih prevarah zmagal na predsedniških volitvah in potem zatrl množične demonstracije ter imel podporo Putina, s katerim se je tako spet zbližal. Danes se bosta Putin in Lukašenko tudi ločeno sešla. Ravno včeraj pa je Mednarodna novinarska mreža za preiskovanje organiziranega kriminala in korupcije (OCCRP) razglasila Lukašenka, ki je nadaljeval preganjanje opozicijskih politikov in prelivanje državnega denarja v žepe oligarhov, za najbolj skorumpiranega politika na svetu. Sicer pa tudi drugi udeleženci vrha SND niso ravno šampioni demokracije in boja proti korupciji. Zdi se, da je to še najtrdnejša vez v vse ohlapnejši SND.

Pogovori ZDA-Rusija 10. januarja Predstavniki Rusije in ZDA se bodo 10. januarja sešli v Ženevi na pogovorih o varnostnih vprašanjih, Ukrajini in omejevanju jedrske oborožitve. Dva dni pozneje se bo ruska stran pogovarjala s predstavniki Nata v okviru zasedanja sveta Nato-Rusija, 13. januarja pa naj bi zasedal še stalni svet Organizacije za varnost in sodelovanje v Evrope, katere članice so med drugimi tudi Rusija in ZDA. Rusija pričakuje na srečanju z ZDA razpravo o svojem predlogu sporazuma, v katerega je zapisala vrsto zahtev z zavezo zveze Nato, da se ne bo več širila. ZDA in več članic je nakazalo, da v to ne bodo privolile. V ospredju bo tudi zaostrovanje razmer v Ukrajini. ZDA so sporočile, da srečanje z Rusijo razumejo kot nadaljevanje strateškega varnostnega dialoga, ki sta ga na letošnjem srečanju v Ženevi začela predsednika Vladimir Putin in Joe Biden. Za zdaj ni znano, kdo bo sedel v delegacijah.