Zdravniki Bojan Lovše, Tihomir Pešić in Marjana Grosek Pšeničnik so na predobravnavnem naroku na koprskem sodišču zavrnili navedbe tožilstva, da naj bi izdajali lažna spričevala kandidatom za vozniški izpit. Obtožnica jih bremeni, da so v Izoli, Ljubljani in Mariboru neupravičeno izdali 2572 spričeval.

Obtožnica se nanaša na obdobje med letoma 2008 in 2014. Lovšetu, 72-letnemu upokojenemu koncesionarju iz Maribora, očita zlorabo položaja, ki naj bi jo zagrešil kot specialist medicine dela, prometa in športa. Strokovne preglede in izdajo zdravniških spričeval naj bi namreč prepustil 66-letnemu Pešiću, ki ima ambulanto splošne medicine v Izoli, in 67-letni ljubljanski splošni zdravnici Grosek-Pšeničnikovi, ki pa nista imela dovoljenja ministrstva in zato pacientov ne bi smela pregledovati, še manj pa izdajati spričeval.

Prisoten le na dokumentih… Edini z dovoljenjem ministrstva za zdravje za opravljanje zdravniških pregledov kandidatov za vozniška dovoljenja naj bi bil Lovše. Ta naj bi zdravnici izročil neizpolnjene bele liste z odtisnjenimi podpisi in pečati ter pečat svoje zasebne ambulante, Pešiću pa poleg tega tudi pečat s svojim podpisom. Lovšeta, razen na papirju, pri pregledih kandidatov naj sploh ne bi bilo. Obtožnica se nanaša tudi na nezakonito izdane račune, saj naj bi jih obtoženi izdali okoli 60 za storitve, ki jih sploh niso opravili, pri tem pa naj bi si pridobili okoli 40.000 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi. Sojenje se bo po navedbah Primorskih novic začelo predvidoma sredi februarja. Obramba je predlagala zaslišanje vseh, ki so jim zdravniki izdali zdravniška spričevala, saj želi s tem dokazati, da je večino pregledov opravil Lovše oziroma da so bili pregledi opravljeni pod njegovim nadzorom. Lovšetov zagovornik Tarek Naji pa je predlagal imenovanje izvedenca medicinske stroke s področja medicine dela, prometa in športa, ki bi ugotovil, ali so pregledi, ki so jih opravili v Izoli, kakor koli odstopali od pregledov, ki bi jih sicer zdravnik opravil v ambulanti medicine dela.