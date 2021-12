No, ja. Lučaj prek meje gre to zelo enostavno. Prek aplikacije ali pa za novodobne tehnologije manj vešče kar na blagajnah vozovnico »seznaniš« s potrdilom in šele taka potem »prime« ob vstopu na žičnico. Zveni preprosto. Pa očitno ne v deželi, kjer imamo ministra za digitalizacijo, ki je pred kratkim svečano izjavil, da si Slovenija utrjuje položaj nove digitalne zvezde Evrope.

Mogoče pa gre slovenska smučarija korak naprej? Mogoče pa bomo zdaj pri nas smučali le še digitalno? V dnevni sobi, z bundo in pancarji in čelado ter 3D-očali. Smuk v novo, digitalno smučarsko dobo. Ker mi smo zvezda, ki kaže pot drugim, ki šele capljajo za nami, kajne, minister Andrijanič?