Kanarski minister za javno upravo, pravosodje in varnost Julio Perez je v soboto razglasil konec izbruha vulkana, ki je nastal na območju naravnega parka Cumbre Vieja (Stari vrh) na kanarskem otoku La Palma. Takšen je bil sklep znanstvenega odbora posebne skupine za civilno zaščito in oskrbo v nujnih primerih (Pevolca), ki je zaradi vulkanske nevarnosti zasedal vsak dan, potem ko je bilo ugotovljeno, da v zadnjih desetih dneh ni bilo izbruhov lave, pepela in plinov oziroma je bila aktivnost vulkana nizka in do novih terenskih deformacij ni prišlo.

Vulkan je začel bruhati 19. septembra ob 15.03 po lokalnem času in prenehal 13. decembra, ko so se po 85 dneh in 8 urah njegovega neprestanega delovanja potresni sunki umirili in tudi drugi parametri zmanjšali. Prebivalci Kanarskih otokov so tako rekoč preživeli »vulkansko jesen, od konca poletja pa skoraj do zime«, kot je dejal minister kanarske avtonomne vlade. Znanstveniki so ob tem opozorili, da konec izbruha še ne pomeni prenehanja nevarnosti, zato minister Perez ni preklical izrednih razmer, kajti tveganje in nevarnost ostajata. Pevolca bo nadaljevala svoje delo enako kot prej, »z rdečim opozorilom in izrednimi razmerami na isti ravni«, je napovedal Perez in izrazil dvom, da bi se januarja razmere bistveno spremenile.

Škoda je ogromna Po uradnih podatkih so tokovi lave na svoji poti proti morju prekrili 1219 hektarjev površin, od tega 73,8 kilometra cest. Po katastrskih evidencah je izbruh vulkana uničil 1676 stavb, po ocenah evropskega satelitskega sistema Copernicus pa 2988. Največje razdejanje je povzročil na zahodnem delu otoka, kjer sta lava in pepel prekrila hiše, šole, cerkve, zdravstvene domove, namakalno infrastrukturo pa tudi 370 kmetij ter nasadov banan in avokada v dolžini 60,7 kilometra. V treh mesecih delovanja vulkana so izvedli deset evakuacij. Preselili so nekaj več kot 7000 oseb, med njimi jih je 2329 imelo domove na pobočjih, kjer je nastal 200-metrski vulkanski stožec v osrčju naravnega parka Cumbre Vieja. Lokalna kanarska in centralna španska vlada sta pohvalili delo civilne zaščite in policije, ki sta v tesnem sodelovanju z znanstveniki Pevolce ter javnih medijev preprečili žrtve. »Neradi trdimo, da je izbruh vulkana končan,« je pojasnil geolog in vulkanolog Stavros Meletlidis z Nacionalnega geografskega inštituta (IGN). »V Pevolci so določili desetdnevni rok mirovanja, jaz sem predlagal daljšega. Številka pravzaprav ni pomembna, kajti izbruh se je morda res končal, a se bo vulkansko delovanje nadaljevalo še dolgo.« Tehnični direktor Pevolce Ruben Fernandez pa je v ponedeljek razmere na terenu označil z besedami: »Učinki, ki izhajajo iz dejavnosti vulkana, ostajajo. Imamo reke lave z visokimi temperaturami, proces razplinjevanja še vedno poteka, vroča magma prihaja v stik z morjem. Zaradi vsega tega vrnitev ljudi na domove, ki niso bili uničeni, še kar nekaj časa ne bo mogoča. Potrebno bo potrpljenje. Prav tako moramo za vsako območje zagotoviti osnovne storitve.«