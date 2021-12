Praznična nedelja je kljub skromnemu pričakovanju privabila v Lipico številne obiskovalce. Resda pretežno nemško govoreče goste, pa vendar se je čez dan nabralo tudi lepo število slovenskih družin. Da je bila zadnja nedelja v iztekajočem se letu nekaj posebnega tudi za lipicance, so obiskovalci izvedeli na predstavi lipiške klasične jahalne šole, ki jo je za kratek čas prekinil Slavko Obed, duhovnik župnij Divača, Lokev in Vreme, ki od leta 2018 poskrbi, da na štefanovo lipicanci dobijo njegov blagoslov.

Simbolični blagoslov žrebca v maneži

Na lipiškem posestvu je okoli 380 konj, mlajši, stari od enega do štiri leta, pa so v vrtcu, na Ravnah pri Pivki. Direktorica Holdinga Kobilarna Lipica Tatjana Vošinek Pucer pove, da se v kobilarni lahko tudi letos pohvalijo z naraščajem. Kar 24 žrebet je prišlo letos na svet v kobilarni, ki se ponaša s tradicijo od leta 1580.

»Veseli smo, da smo pred štirimi leti obudili tradicijo svetega Štefana, zavetnika konj, jahačev, konjarjev in kočijažev,« pove direktorica in nas pospremi do hleva, kjer se nekaj konj že pripravlja na nastop. Kot izvemo, letošnjega tradicionalnega božičnega nastopa konj v dvorani zaradi vseh epidemioloških ukrepov niso imeli. »Smo pa za blagoslov vseeno pripravili polurni program, ki je bil sprva namenjen le manjši skupini nemških gostov, ki so nastanjeni v našem hotelu Maestoso,« je povedala Tina Čič, glasnica kobilarne Lipica, in dodala, da jih je obisk tudi drugih obiskovalcev prijetno presenetil. Kot je gledalce presenetila nenapovedana prekinitev programa v dvorani. Med predstavo na dolgih vajetih Neje Kogoj in njenega čudovitega žrebca je v manežo stopil župnik Obed in z blagoslovom njenega konja simbolično blagoslovil še vse druge konje v Lipici.

Blagoslavljanje konj je potekalo po vsej državi, ponekod so župniki blagoslovili le fotografije živali. »Epidemija in vsi ukrepi, povezani z njo, terjajo kanček prilagajanja tudi pri našem delu,« je povedal župnik Obed in dodal, da prav zaradi tega lani blagoslova v Lipici ni bilo. »Je pa zagotovo prav, da tudi živali dobijo blagoslov. Ne nazadnje služijo ljudem,« je povedal sogovornik in nekaj malega povedal o izvoru tega praznika.

»Po legendi naj bi sveti Štefan z znamenjem križa ukrotil divjega konja, s čimer je v očeh ljudstva prevzel zavezništvo nad konji.« Obed, ki je pred službovanjem na Krasu božje delo opravljal v župniji na Mostu na Soči, se spominja, da je bil obisk blagoslova konj vedno množičen. »Tudi tam sem imel navado, da sem po koncu maše zunaj pred cerkvijo blagoslovil konje.« Pri tem prizna, bolj za šalo, da strahu pred živalmi nikoli ni imel. Zato tudi pove, da so doma, živel je na Cerkljanskem, imeli živino. »Resda konja nismo imeli, smo si ga pa za težja dela sposodili pri sosedih.«