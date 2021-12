Trideset let filma na respiratorju

Praznovanja letošnje 30. obletnice samostojne Slovenije so v danih razmerah tako rekoč obsojena na dvom, to pa ne pomeni, da področni pregledi tega obdobja ne bi imeli smisla. Odločitev Slovenskega filmskega centra, da opravi svojo “inventuro”, se je v zborniku Zmeraj znova izkazala kot dobra, nujna in predvsem povedna.