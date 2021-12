Anketo so opravili ob izidu knjige The Official Christmas No. 1 Singles Book o največjih božičnih uspešnicah zadnjih 70 let. O pesmi Killing in the Name do leta 2009 nihče ni razmišljal kot o božični pesmi. To je postala po kampanji, v kateri so ljudje, zasičeni s tekmovanjem X Factor, želeli, da po petih letih božičnih hitov, ki so jih peli zvezdniki X Factorja, to postane kakšna druga pesem.