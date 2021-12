Rivalstva: Družinsko petje in fantazme o svakinji

Ni redko mnenje, da so bili The Beatles pevski zbor oziroma pevski kvartet, ki se je obenem tudi spremljal na inštrumentih. Skladbo The Beatles je težko pripisati komur koli drugemu, pa čeravno jo slišite prvič. Glasovi Liverpoolčanov in njihovo ujemanje so bili ob talentu za komponiranje njihov največji adut.