Ljudje smo različni. Nekateri imajo ali pa imamo v svoji glavi pregrade. Recimo moja pregrada je to, da so dejstva tista, ki odločajo o tem, kako bom o nečem mislil. Pri Poklukarju, Gantarju, Bregantovi in ostalih dr. med. pa obstaja v glavi blokada. Simptom se imenuje dr. Torej če nisi dr., ne smeš razmišljati. Zato dve leti ne razumejo tega, da se širjenje česar koli zmanjšuje s tem, da ljudje s tem ne pridejo v stik. Odzračevanje zaprtih prostorov je prva, cepljenje pa šele druga faza. Ki zmanjša zaplete ob okužbi, a je ne prepreči.

Ne verjamem več, da Poklukar, Janša in drugi ne razumejo, kaj je bistvo mojih neproduktivnih pisanj. Vlada namerno ne stori ključnih potez pri omejitvi širjenja epidemije. Ob strani dajem mlatenje prazne slame o njihovem trudu, prizadevanju itd. Dejstvo je, da v dveh letih ta vlada, ti ministri, državni sekretarji vseh spolov in veroizpovedi niso bili sposobni enega DSO, UKC ali ZD niti testno opremiti z ustreznim odzračevanjem.

Zame je to gospodarski kriminal. Neustrezni ukrepi delajo usodno škodo v financah države. O nepreprečitvi smrti iz malomarnosti pa bodo odločali za to pristojni.

V prihodnje bom videl tudi to, da zdravniška zbornica proti zdravnikom, ki so bili opozarjani na ključne napake in ne ukrepajo, ne bo sprejela nobenih ukrepov. Pišem ne o 5600 smrtih, samo o 3400. Ob tem se zahvaljujem nekaterim tiskanim medijem, ki so vsem bralcem in tudi vladi pred dvema letoma pokazali pot iz pekla. A kaj, ko na vladi pošte in tiskanih medijev očitno ne odpirajo. Enkrat so jih celo prepovedali, ker naj bi širili okužbe. Ja, z razumom in realnostjo. Za velik del okužb, za vse v DSO-jih, UKC-jih ali ZD-jih, niso krivi okuženi posamezniki, temveč ministra za zdravje, delo, šef NIJZ in Janša. Ki niso sprejeli potrebnih ukrepov.

Spet pa so dokazali, da je medicina najboljši posel. Vse napake namreč pokrije zemlja.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap