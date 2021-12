Cirkus Slovenija

Na javni RTV smo imeli v ponedeljek ob 21. uri možnost ogleda pogovora direktorja Cirkusa Slovenija s svojo uslužbenko za javno promocijo in upravnikom menaže. Direktor se je na vse kriplje trudil, da bi naslikal čim lepšo sliko razpadajočega cirkusa, ki naj bi bil pripravljen za ponovno združitev cirkuške družine pred njegovim zasluženim odhodom v pokoj. Nič ga ni ganilo, da ga je uslužbenka opozarjala, kaj vse ne štima, kako je obiskovalcev najmanj v zgodovini cirkusa, da bi bilo treba nekaj reči obiskovalcem, ki niso zadovoljni s predstavo in hočejo nazaj denar, ki so ga plačali za vstopnice. Upravnik menaže, ki so mu pobegnile vse velike zveri in razpolaga samo še s pohabljenimi kljuseti, je z vso vnemo hvalil direktorja, mu razlagal uspehe uprave, ki da jih na oddelku za promocijo nočejo opaziti, ter mu namigoval, da so iz Cirkusa Evropa (ki je še v polnem sijaju) sporočili, da je bilo zadnje gostovanje Cirkusa Slovenija v Evropi čisti presežek, tako rekoč brezmadežno…