So pa obiski Scholza in Baerbockove v Bruslju, Parizu in Varšavi medtem že potrdili nemške zunanjepolitične koordinate zadnjih desetletij: evropska integracija je pomemben del nemške samopodobe, prijateljstvo s Francijo je osnova evropskega povezovanja, zgodovinska odgovornost do Poljske pa je še naprej odločilna za nemško zunanjo politiko, čeprav bo prišlo tukaj do večjih sporov glede vprašanj spoštovanja demokracije in pravne države. Scholz in Baerbockova sta ta vprašanja že jasno obravnavala.

Zunanjo in evropsko politiko nove zvezne vlade bi lahko strnili v formuli: Nemčija se zaveda svoje odgovornosti za svojo zgodovino, vendar pa prevzema tudi odgovornost za prihodnost demokracije, pravne države in človekovih pravic v evropskem in globalnem kontekstu. Večer