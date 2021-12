»Pod streli krivolovcev omahnil gospodar neba nad našimi Alpami,« so sporočili člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki zadnja tri leta v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem sistematično zbira kadavre naključno najdenih zavarovanih vrst ptic. Zbrane kadavre nato enkrat na leto tudi rentgensko skenirajo v sodelovanju s slovensko policijo.

»V začetku decembra smo rentgensko skenirali 111 kadavrov zavarovanih vrst ptic. Skeniranje je pokazalo, da je bil med njimi tudi osebek planinskega orla, najden konec novembra 2021 na območju Cerknega, ki je bil ustreljen s šiberno puško,« so sporočili z DOPPS.

Planinski orel je uvrščen na rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilk Slovenije, kjer je opredeljen kot ranljiva vrsta. Gre za redko in maloštevilno vrsto z velikim naravovarstvenim pomenom za celotno državo in mednarodno skupnost. V Sloveniji naj bi bilo le od 32 do 38 parov te vrste, so podatki DOPPS. Seveda je lov nanje strogo prepovedan. »Nezakonit lov s strelnim orožjem v praksi zelo težko odkrijemo, saj se pogosto sledi v naravi zelo hitro zabrišejo. Prav tako se primeri nezakonitega lova s strelnim orožjem po Sloveniji dogajajo zelo razpršeno in je njihovo odkrivanje oteženo. Bolj pereče je, da takšna dejanja med ljudmi še vedno niso dojeta kot prekršek, ki bi ga bilo treba prijaviti. Zato veliko primerov ostane neopaženih oziroma nezaznanih. Z gotovostjo lahko trdimo, da je število nezakonito ustreljenih in ubitih ptic večje, kot ga zaznamo,« so prepričani v društvu za opazovanje ptic, ki ljudi poziva, naj sum, da gre za nezakonit lov, vendarle prijavijo policiji, Prirodoslovnemu muzeju ali njim neposredno. pk